Santé mentale : la connaître pour mieux la préserver

Être bien dans son corps… et bien dans sa tête. Même si elle n’est pas forcément connue de tous, la santé mentale fait partie de nous. Et il est indispensable de la préserver.

En Nouvelle-Calédonie, certains indicateurs prouvent l’importance de mieux la connaître et la protéger. « Quand on regarde les addictions, le taux de suicide, les accidents de la route, la violence. Cela nous montre bien que, derrière ces problématiques, il y a un mal-être en commun. » D’où l’intérêt d’en faire un enjeu de santé publique.

SE QUESTIONNER SUR SON ÉTAT, UN « GESTE DE FORCE »

En tant que coordinatrice du schéma de la promotion de la santé mentale, Suzanne Devlin est chargée de la démystifier, la déstigmatiser. « La santé mentale, c’est beaucoup plus que l’absence de maladie. Il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale et qui sont pourtant en bonne santé mentale. Parce qu’ils ont appris à vivre avec leur maladie, à reconnaître les signes », précise la spécialiste.

En contrepartie, des personnes peuvent ne pas avoir de troubles mais présenter une mauvaise santé mentale. Parce qu’elles passent leur temps à « se plaindre », « à râler », à être impatientes, impulsives… Plus on va en prendre conscience, plus on va s’autoriser à aller bien.

Suzanne Devlin souligne le positif dans les chiffres du dernier baromètre santé. « Les personnes qui se questionnent sur leur état et acceptent de dire “je vais peut-être moins bien”, c’est le premier pas pour aller chercher de l’aide. C’est un geste de force. »

Au cours de sa vie, une personne sur cinq va être confrontée à une dépression, de l’anxiété, des troubles de l’attention ou d’autres difficultés. « Le fait de chercher de l’aide au bon moment va empêcher le brouillard qui s’est installé de s’épaissir et éviter des situations qui s’aggravent. »

STIMULER LES HORMONES DU BONHEUR

Depuis la crise sanitaire, cet état de bien- être devient un peu plus populaire. « On a beaucoup parlé des impacts psychologiques du Covid. Ça a permis aux gens de réaliser qu’on a tous une santé mentale et qu’on peut tous identifier les facteurs qui la favorisent et ceux qui la mettent en danger. »

Qu’est-ce que je peux faire pour aller mieux ? Quels sont les symptômes qui doivent me faire réagir ? Lorsque l’on vit un événement difficile (deuil, traumatisme, conflits…) et que le stress ne diminue pas petit à petit, la « pile d’énergie personnelle » se décharge. C’est le moment de réaliser des choses qui nous donnent le sourire.

D’exprimer ce qu’on ressent, se reposer mais aussi s’entourer des personnes qui nous apaisent. Verbaliser va permettre de faire de l’espace autour de soi et d’ouvrir les autres fonctions du cerveau comme l’analyse, l’attention ou la concentration. « Parfois, il se peut que l’hospitalisation soit nécessaire. Mais la plupart du temps, on est alerte à nos symptômes qu’on a appris à reconnaître. »