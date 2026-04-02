Santé des jeunes : moins de tabac, mais plus de vapotage et de sédentarité

Les résultats du Baromètre santé jeune 2025 ont été dévoilés, mardi 31 mars, par l’Agence sanitaire et sociale. Parmi les principales évolutions positives, on note une baisse du tabagisme, avec 18 % de jeunes déclarant avoir fumé dans les 30 derniers jours, soit 11 % de moins qu’en 2019 (année de la dernière enquête). Une diminution de la consommation d’alcool a également été constatée (22 % ont bu de l’alcool dans les 30 derniers jours, soit 5 % de moins qu’en 2019), tout comme celle du cannabis (9 % disent en consommer régulièrement, ce qui représente une diminution de 16 %). L’absentéisme scolaire est aussi en baisse : il est de 24 %, contre 48 % lors du dernier baromètre.
Des signaux d’alerte sont néanmoins à surveiller. La consommation de cigarettes électroniques a augmenté, passant de 18 % en 2019 à 38 % aujourd’hui. En parallèle, si la part de jeunes buvant régulièrement de l’alcool a diminué, la quantité de verres a, quant à elle, augmenté : 53 % ont répondu boire « cinq verres ou plus », contre 47 % en 2019. Les jeunes font aussi moins d’activité physique : 18 % ont déclaré faire au moins une heure d’activité physique tous les jours, contre 23 % il y a six ans. Enfin, la santé mentale est aussi à prendre en considération : 18 % ont affirmé se sentir seul « la plupart du temps » ou « toujours ». En 2019, ils étaient 14 % à répondre ainsi et en 2014, 9 %.