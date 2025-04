Samuel Hnepeune : « Rationaliser, mutualiser et faire des économies d’échelle »

C’est le message que je porte auprès de mes collègues, auprès du président : c’est un dossier qu’il ne faudrait pas laisser traîner trop longtemps, parce que la grogne monte et plus elle monte, plus le dossier va être compliqué à reprendre.

Je n’ai pas de retour. J’ai le portefeuille, mais ça devient flottant parce que je ne m’en occupe plus vraiment. Si vous voulez garder les manettes, prenez le dossier. Parmi les dossiers à traiter, il y a le transfert des vols domestiques à La Tontouta. Il est souhaité en juillet. Dans ces conditions, est-ce possible ?On avait annoncé une date parce qu’il faut annoncer une date. Après, il y aura certainement des contraintes de travaux, de conformité qui font que ça sera peut-être en août ou en septembre. Mais plus vite on ira, mieux c’est.

Les habitants des Loyauté vont être les plus touchés par ce déplacement. Ces messages sont-ils compris ?

C’est compliqué à expliquer. Je pense qu’on s’inscrit plus dans la réticence au changement. Partout dans le monde, l’aéroport est à 45 minutes ou une heure de la ville. Pour les gens des Îles, comme moi, l’aérodrome de Magenta, c’est la gare SNCF. Tu arrives en ville, tu vas faire tes courses, tu vas chez le médecin et une fois que tu as fini, tu rentres chez toi. Quelqu’un qui a toujours connu Magenta comme point d’entrée à Nouméa peut mal le vivre. Cela veut dire qu’on ne veut pas de moi en ville ? L’urbanisation nous met-elle dehors ? C’est comme ça que les gens le perçoivent.

RESSOURCES NATURELLES

Le Congrès doit étudier le 29 avril le projet de loi du pays pour la création d’un moratoire de dix ans sur l’exploration et l’exploitation des ressources minérales au sein de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est la position du gouvernement aujourd’hui ?

On estime qu’on ne sait pas ce qu’il y a en bas. On ne connaît pas l’impact d’une exploitation industrielle. J’étais à la réunion de Fidji au mois de mars sur le sujet des grands fonds marins et de l’exploitation. Il y a deux grandes tendances qui se dégagent au sein du Forum du Pacifique. Vous avez quelques États qui poussent pour aller à l’exploitation parce qu’il y a de gros intérêts financiers derrière. Et beaucoup d’États du Pacifique disent qu’un moratoire serait bien. On doit absolument se préserver de lancer des exploitations parce qu’on a besoin de faire de l’acquisition de connaissances.

Quelles ressources naturelles ont du potentiel en Nouvelle-Calédonie, hormis le nickel ?

On a fait historiquement la grossière erreur de la mono-industrie. Et aujourd’hui, on a très clairement besoin de diversifier notre économie. Tout ce qui est autour de l’économie bleue a un potentiel énorme. L’Ifremer avance beaucoup sur les études sur les microalgues, on est déjà à la limite de la bascule de la recherche vers une véritable exploitation industrielle. On a une exception calédonienne dont on n’est pas assez conscient.

On a réussi à avoir un consortium qui regroupe l’ensemble des organismes de recherche, le Cresica [Consortium pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie]. On a un des meilleurs écosystèmes de recherche en Nouvelle-Calédonie, mais il n’est peut-être pas suffisamment pris en compte par le décideur. Que fait-on pour que la recherche puisse être au service des ambitions économiques et stratégiques de la Nouvelle-Calédonie ? C’est le vrai challenge. Nous avons l’intention de définir la feuille de route de la recherche avec notamment l’écriture de livres blancs.