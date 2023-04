Sud Tourisme organise un salon samedi 22 avril au parc Brunelet, à Nouméa. L’objectif est de promouvoir le le tourisme locale et « améliorer l’attractivité du territoire ».

Sud Tourisme, organisateur du salon samedi 22 avril au parc Brunelet, veut « promouvoir l’expérience locale et améliorer l’attractivité du territoire », indique Annabelle Baillot, responsable marketing et communication.

Il s’agit de donner de la visibilité aux acteurs du secteur – ils sont environ 750 en province Sud – et de leur permettre de rencontrer les Calédoniens.

Plus de 100 exposants représenteront la « diversité » de ce qui est proposé sur le territoire, surtout dans le Sud et les Îles (un seul prestataire vient du Nord), avec des offres jusqu’à -50 % pour des activités terrestres et nautiques, l’hébergement, le transport, etc.

Tourisme d’expérience

Le VTT sera notamment mis à l’honneur avec la 2e édition du Pro Tour. « On valorise le tourisme d’expérience et donc aussi sportif, avec la randonnée et le trail. On souhaiterait en faire une attraction locale comme cela existe en Nouvelle-Zélande », développe Annabelle Baillot.

Au programme également, de 9 heures à 20 heures, restauration, animations culturelles (scène musicale, spectacles d’impro) et jeux de plein air. L’organisation attend 6 000 visiteurs. L’évènement porte aussi l’ambition de montrer « qu’il existe un potentiel de développement de l’offre touristique ».