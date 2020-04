Un retour à la normale qui dépendra aussi de l’état du trafic aérien pour certains grands événements. Pour le moment, la Nouvelle- Calédonie est coupée du monde, avec l’arrêt des vols internationaux. Et même en cas de réouverture, difficile de savoir comment les autres pays vont légiférer sur les déplacements à l’étranger.

La quarantaine met le doute

Le secteur est donc entré dans une sorte de zone grise où rien n’est certain à part l’attente. « Pour l’instant, on attend de savoir comment les choses vont évoluer, se désole Chris Tateossian. On ne sait pas combien de temps va durer l’obligation de quarantaine pour les personnes qui arrivent de l’extérieur. Dans l’état actuel des choses, les artistes de Métropole, qui sont prévus à l’affiche des Francofolies en septembre, ne viendront pas si c’est pour rester deux ou trois semaines coincés à l’hôtel. » C’est donc une saison blanche qui se dessine pour les professionnels de l’événementiel et du spectacle.

À cela s’ajoute le risque d’embouteillage dès le retour à la normale. Des solutions nouvelles sont donc à trouver. « Comme les Calédoniens pourraient bien rester sur le Caillou cet été, on pourrait imaginer une saison culturelle qui commence en janvier et non en mars », suggère Grégory Louzier. Il faudra donc faire preuve de créativité dans un secteur déjà en détresse en temps normal.

A.B.