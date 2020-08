Dans le cadre d’une opération anti- délinquance, le navire a été inspecté, à son arrivée à Nouméa, par des agents des douanes, de la police municipale et nationale et des gardes nature. Les passagers, les bagages, glacières et cartons ont été contrôlés. Au total, 13 saisies de stupéfiants ont été effectuées, mais cinq sacs n’ont pas trouvé propriétaires… Ces opérations seront reconduites prochainement.