Lundi 23 novembre, la gendarmerie a saisi plus de 200 kg de produits de la mer, dont 150 kg de langoustes, à Boulari, au Mont-Dore. L’intervention fait suite à un signalement des gardes nature de la province Sud. Vers 4 heures du matin, les militaires ont intercepté un bateau qui regagnait la marina tous feux éteints, avec trois pêcheurs à bord. Pour rappel, en province Sud, la pêche est limitée à 40 kg de produits de la mer par jour. Le bateau et le matériel de pêche ont été saisis, et les produits de la mer ont été remis à l’Aquarium des lagons.
Sur le même thème
Les 7,3 milliards de francs, accordés à la Nouvelle-Calédonie sous forme de prêt en septembre lors de la mission transpartisane, seront finalement transformés en subvention. Les sénateurs Georges Naturel et Robert Xowie avaient déposé un amendement en ce sens, mercredi 18 novembre, adopté par le Sénat contre l’avis du gouvernement, […]
Jeudi 19 novembre, la Croix-Rouge a remis à la bibliothèque Denise-Frey, à Pont-des-Français, un recueil écrit et illustré par les apprenants de son dispositif de lutte contre l’illettrisme. L’idée était de leur permettre d’écrire « avec leurs mots, avec leurs sentiments », explique Odile Requillart, en charge du dispositif. Tiré […]
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, vendredi 20 novembre, Virginie Ruffenach a annoncé le dépôt de deux textes au Congrès destinés à renforcer la protection de l’enfance. Le premier, déposé lundi 23 novembre, propose la création d’une mission d’information sur les violences sexuelles incestueuses, afin d’améliorer […]