Le taux d’incidence du Covid-19 continue d’augmenter inexorablement, poussé par le variant Omicron qui représente désormais plus de 95 % des criblages réalisés. Le taux d’incidence caracolait à 3 371 cas pour 100 000 habitants mercredi pour plus de 13 000 cas actifs.

Dans ce contexte, et conformément au protocole sanitaire en place, un nombre toujours plus grandissant de Calédoniens sont arrêtés et isolés. L’impact dans les entreprises est majeur, et le dispositif difficile à tenir pour ceux qui sont en première ligne, par exemple les médecins ou les pharmaciens. Des voix s’élèvent pour réévaluer les mesures et les adapter à la réalité de ce virus qui cause moins de dégâts sur la santé mais qui désorganise totalement la société.

Pourtant, il s’agit de rester prudent selon les autorités. Alors que l’on s’oriente vers un pic de contaminations, les entrées au Médipôle liées au Covid vont aussi augmenter. Le variant Omicron est certes moins dangereux, mais il affecte tout de même des personnes âgées et fragiles tandis que quelques cas Delta sont encore recensés. Et il faut toujours veiller à ce que le nombre de lits en réanimation soit suffisant sachant qu’ils bénéficient aussi aux victimes d’accidents de toute sorte. C’est pourquoi, même si cela n’est pas à l’ordre du jour, les autorités se réservent le droit de réinstaurer un couvre-feu qui serait possible dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par l’État.

En revanche, la septaine à l’arrivée sur le territoire qui ne fait plus sens, devrait être assouplie. Et l’obligation vaccinale rediscutée au Congrès… Quoi qu’il en soit, une concertation de l’ensemble des acteurs concernés sur ces sujets semble s’imposer.