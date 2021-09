Les Calédoniens se sont dirigés en masse dans les magasins d’alimentation à l’annonce du confinement pour faire des provisions. Le gouvernement et le syndicat des importateurs et des distributeurs ont assuré qu’il n’y aurait pas de rupture d’approvisionnement, il n’est donc pas nécessaire de trop stocker. Le fret continuera de fonctionner, la chaîne logistique est maintenue. Chacun est appelé, quand cela est possible, à s’approvisionner via le système de « click and collect » sur internet. Les magasins ont réinstauré leurs dispositifs de distanciation sociale et d’hygiène.