Chez Clo Coiffure, au Quartier Latin, les restrictions sanitaires ont fait mal. « J’avais deux employés jusqu’à l’année dernière. Maintenant je suis toute seule. Je ne veux plus d’employé parce qu’il faut que je sauve mon entreprise. J’essaie de recréer une trésorerie », explique Clodil Saliga. L’inflation l’inquiète, et la réforme du Ruamm l’hérisse. « On en a ras le bol de payer ! Enfin, on n’est pas contre le fait de payer, mais pas à des taux exorbitants. On n’a pas à payer pour les autres, ni pour renflouer les caisses. »

Parmi les manifestants, ce sentiment d’injustice vis-à-vis du Ruamm est commun. « On paye extrêmement cher sans bénéficier d’une retraite, simplement pour être couvert. On ne veut plus être les vaches à lait du système ! », lance Roland Bernanos. Sa société de construction, Auscal, souffre du ralentissement de l’activité et de la réforme du secteur, réalisée en 2021. « Ça a été le jackpot pour les assurances ! On nous réclame des sommes astronomiques. » Comment rééquilibrer l’assurance maladie ? « Je suis pour un système tout à fait différent. Il faut que les grosses sociétés paient ce qu’il y a à payer. Elles sont moins impactées. Il faut arrêter de taper sur les petits et les moyens. »



© G.C.