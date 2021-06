La Fédération des professionnels libéraux s’est exprimée à son tour sur la situation du Ruamm et la « dégradation dramatique des soins en Nouvelle-Calédonie ». Elle évoque la menace de l’arrêt des accouchements à la clinique, la pénurie de plus en plus forte de spécialistes due aux départs et aux difficultés de remplacement, l’arrêt de la PMA au CHT ou encore l’abandon des compétences de santé de l’aide médicale par les provinces. Le syndicat appelle en urgence à la constitution d’un gouvernement pour régler les problèmes de financement et reprendre la démarche Do Kamo.

De son côté, la Fédération des fonctionnaires indique qu’elle sera reçue en urgence, ce jeudi, au gouvernement. Il s’agira de demander une garantie de pérennisation du financement des soins à la population, du Ruamm, des hôpitaux et des salaires des agents publics. « Si aucune réponse concrète n’est apportée, et quelle que soit la situation politique, économique ou sociale du pays, nous réagirons vivement », prévient la fédération.