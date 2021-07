Pour renflouer les caisses, la Fédération des fonctionnaires milite pour le déplafonnement des cotisations du Ruamm, mais cette solution a été diversement accueillie par les élus. S’ils ne rejettent pas l’idée, ils souhaitent étudier d’autres options comme l’augmentation de la contribution calédonienne de solidarité ou de la taxe générale sur la consommation, l’application d’une taxe sur le sucre ou un emprunt auprès de l’État (pas forcément d’un montant de 25 milliards, comme cela avait été proposé par le président du 16e gouvernement, Thierry Santa).

Catastrophe imminente

Mais la catastrophe est imminente et les élus doivent trouver une solution très rapidement, malgré l’absence d’un gouvernement opérationnel. « Il y a eu quelques passes d’armes au départ, mais les élus ont bien compris que le plus rapide, c’est qu’ils fassent eux-mêmes une proposition de texte. Cela signifie réfléchir ensemble à un projet, sans étiquette politique. C’est la seule solution qui permette de faire face à l’urgence », relate David Meyer.

Concrètement, dès mardi prochain, le groupe de travail, constitué des membres de la mission en comité restreint, se réunira en présence des représentants de la Dass, l’Agence sanitaire et sociale, la Cafat, la Direction des services fiscaux et le Médipôle pour préciser l’urgence et exposer les contraintes de chacun. Le groupe de travail n’a que quelques semaines pour régler le problème de la cessation de paiement, tout en recherchant des solutions plus pérennes.