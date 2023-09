Roussettes : des braconniers sanctionnés

Les importants moyens de communication et de sensibilisation engagés par la province Nord sur le déclin des roussettes et la réglementation en vigueur n’ont pas tout réglé. Deux affaires de braconnage ont été récemment jugées au tribunal de Koné. Des chasseurs ont été sanctionnés d’amendes de 450 000 à 550 000 francs, incluant 50 000 francs pour le préjudice écologique par roussette tuée et 250 000 francs pour le préjudice moral causé à la collectivité. Dans de telles affaires, les amendes pénales peuvent dépasser le million avec saisie des armes, munitions, véhicules, etc.