L’épidémie de rougeole a déjà fait 55 morts, principalement des enfants en bas âge. Plus de 3 500 cas ont été déclarés dans l’archipel où vivent 200 000 habitants. Des milliers de vaccins ont été livrés par la Nouvelle-Zélande et l’Unicef. Depuis le 20 novembre, le ministère de la Santé a vacciné plus de 17 000 enfants et jeunes adultes.

L’OMS met en cause une campagne anti-vaccin. En 2018, seuls 31 % des enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés, alors qu’il y a quatre ans, la couverture vaccinale s’élevait à 84 %. La rougeole est en forte recrudescence dans le monde notamment du fait de cette défiance. La Communauté du Pacifique surveille de près la situation dans la région avec d’autres cas, en Australie, et des épidémies en Nouvelle-Zélande, à Fidji et aux Tonga.

