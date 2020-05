Samedi, 181 habitants de Nengone ont pu prendre le Betico pour rentrer chez eux. L’organisation du voyage était assurée par la SAS Sudîles, la province des Îles, la mairie de Maré, la gendarmerie et les autorités coutumières. Depuis, le Betico a annoncé la reprise officielle de ses rotations commerciales dans le respect des mesures sanitaires en vigueur avant et après le 3 mai. Un départ est programmé ce jeudi, à destination de l’île des Pins, puis une rotation dans le week- end, toujours à destination de l’île des Pins, et lundi à destination de Lifou et Maré. Les agences de Nouméa, Maré, Lifou et de l’île des Pins sont ouvertes aux horaires habituels.