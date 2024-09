Roch Wamytan : « Oui, la CCAT a pris la main »

La CCAT a-t-elle pris la main sur l’UC et le FLNKS ?

Oui, c’est vrai, elle a pris la main. Ils ont bousculé le vieux monde politique des accords de Matignon et de Nouméa. Mais la CCAT nous a bousculés malgré elle. On sentait que les gens, et notamment la jeunesse kanak, avaient besoin de changement. On n’avait pas perçu à quel point. Les militants de la CCAT ont la dent dure vis-à-vis des anciens. C’est psychologique, une révolte contre l’autorité, presque parentale. Ils nous disent, de façon brutale : « on vous respecte, mais vous nous avez promis l’indépendance, des postes, et puis on arrive au bout et il n’y a rien, donc merci pour le travail fourni mais maintenant vous nous laissez faire ». Au congrès raté de Netchaot, ils étaient 400, on a ramassé quelques sagaies dans les côtes, mais on a préféré ne pas parler.

Au congrès raté de Netchaot, ils étaient 400, on a ramassé quelques sagaies dans les côtes, mais on a préféré ne pas parler.

Vous avez l’impression que rien n’a été fait ?

C’est faux de dire cela. Il y a eu des transferts de compétences, le rééquilibrage. Mais beaucoup de ceux qui émergent ont autour de la trentaine, quarantaine et ne sont pas encartés. Ils ne savent pas ce qu’on a fait. Ils nous traitent de menteurs, nous reprochent d’avoir négocié tant d’années. On aurait dû mieux communiquer. Et les gens ont été pris dans les institutions, on a passé beaucoup de temps à s’affronter entre indépendantistes et on s’est coupé de notre base.

Est-ce que cette nouvelle donne va compliquer les négociations ?

Ils disent avoir amené un rapport de force très haut et remis le sujet de la Nouvelle-Calédonie sur le plan international. Désormais, la CCAT demande aux quelques radicaux de lever les barrages et de laisser place aux négociations. Il faut nommer de nouvelles personnes pour s’en charger, puisque maintenant on a une dizaine d’organisations dans le FLNKS. À un moment, beaucoup souhaitaient faire de la CCAT un parti politique. Finalement, ils sont devenus un groupe de pression interne au FLNKS mais focalisé sur le terrain.

Le fédéralisme proposé par une partie des non-indépendantistes est-il une piste envisageable ?

Tel que posé, non, puisque dans les discussions avec l’État, trois thèmes sont sortis : l’indépendance, l’indépendance en partenariat avec la France, et le statu quo dont plus personne ne veut. La trajectoire, c’est l’accès à la souveraineté soit en partenariat, soit pleine et entière.

Les indépendantistes ont toujours été contre une forme de partition. Il y a un passage dans l’accord de Nouméa ‒ le FLNKS avait insisté pour le porter dans le texte ‒ disant justement que ce n’est pas possible.