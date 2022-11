Le 5 novembre, Jordan Bardella, 27 ans, a été élu à la tête du Rassemblement national (RN) dont il assurait la présidence par intérim. Opposé à Louis Aliot, il a obtenu 84,84 % des suffrages. Un plébiscite.

Son élection est jugée positivement par Alain Descombels, secrétaire général du RN en Nouvelle-Calédonie qui l’a rencontré à plusieurs reprises. « C’est quelqu’un qui fait l’unanimité. Il est brillant, c’est un fidèle de Marine Le Pen et son attitude politique est appréciée et impressionnante pour son âge. Il a eu l’intelligence d’associer Louis Aliot qui a un vécu important au sein du RN en le nommant vice-président, de ne pas exclure ceux qui représentent un peu les anciens. On est ravis parce que ce sont deux personnalités très complémentaires. »

Alain Descombels fait savoir qu’une délégation de députés RN de l’Assemblée nationale et du Parlement européen (certainement Jean-Lin Lacapelle, Julien Odoul) viendra « en fin d’année ou en début d’année prochaine » pour bien prendre la mesure de la situation calédonienne. Situation qui inquiète le RN. « On sent bien qu’ils essaient de nous contourner après les référendums avec un accord dangereux ; donc je pense qu’on va avoir besoin d’eux pour alerter l’opinion publique et nous aider à trouver une solution qui ne soit pas un marché de dupes. »

C.M.

©Jaak Moineau Hans Lucas via AFP