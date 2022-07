On pressentait depuis plusieurs semaines un poste important pour Sonia Backes, présidente de la province Sud, elle qui avait été à l’initiative de la coalition macroniste en Nouvelle- Calédonie, victorieuse par deux fois aux législatives, une exception en Outre-mer.

Qui avait fait élire les représentants des autres formations, notamment de Calédonie ensemble, sans se placer pour l’instant. Sonia Backes avait fait plusieurs déplacements ces dernières semaines, après des opérations de tracts durant la campagne. On comprend désormais précisément pourquoi.

Le geste, en forme de remerciement, est remarquable avec un poste au gouvernement national en tant que secrétaire d’État à la Citoyenneté. Mais il pose de nombreuses questions. Concrètement va-t-elle cumuler ses

deux fonctions (il semble que oui) et au détriment de qui ?

Ensuite, et c’est tout à fait déterminant, comment l’État sera considéré par les indépendantistes lors des discussions sur l’avenir institutionnel, alors que son gouvernement compte un membre loyaliste ? Qui plus est, des plus impliqués. L’État accueille en son sein l’un des deux partenaires. On a vu meilleur contexte pour une négociation. Cela semble être une erreur politique significative de la part du président Emmanuel Macron, un manque de réflexion générale.

Plus largement, les Ultramarins s’interrogent sur la nouvelle configuration gouvernementale et le rattachement des Outre-mer à l’Intérieur. Certains s’en réjouissent, ce ministère étant régalien. Mais beaucoup regrettent qu’il ne soit plus un portefeuille à part entière et qu’il soit lié à l’ordre, à la sécurité… Mauvais signal général. Une punition pour les électeurs qui ont sanctionné Emmanuel Macron ? Ou une façon de garder la main ?

Le ministre sous tutelle est Jean-François Carenco, classé au centre gauche, et visiblement connaisseur des dossiers. Est-ce là un autre signal post-législatives pour composer avec les oppositions ?

Un « en même temps » qui risque de poser problème ? Ce ministre aura-t-il des marges de manœuvre, sous la houlette de Gérald Darmanin et de Sonia Backes, également placée dans ce ministère géant ?