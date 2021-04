La crise sanitaire internationale a et continue d’avoir des conséquences profondes sur l’économie mondiale. Elle a des effets importants sur le transport maritime et aérien qui sont un des piliers du commerce mondial et du bon fonctionnement de l’économie. La Nouvelle- Calédonie est particulièrement sensible à la problématique et la Fédération du BTP et le Syndicat des importateurs tirent la sonnette d’alarme sur un risque d’explosion des prix.

Le BTP connaît une véritable crise depuis maintenant plusieurs années. Si le nombre de salariés avaient explosé au moment de la surchauffe économique de la fin des années 2000, « l’atterrissage » a été particulièrement dur. Le nombre d’emplois salariés est monté à plus de 9 400 en 2011 contre seulement près de 6 000 aujourd’hui. Le secteur a également mal vécu la crise sanitaire (entre quatre et cinq milliards de francs de pertes estimées en 2020) et souffre d’un manque de visibilité politique qui pénalise le lancement de grands chantiers.

La Fédération calédonienne du BTP (FCBTP) et le Syndicat des importateurs (SID) viennent de tirer la sonnette d’alarme sur un autre problème qui devrait bientôt frapper le territoire. Alors que les carnets de commande sont désespérément vides, les prix s’apprêtent à exploser et les professionnels appellent les institutions à engager rapidement une réflexion sur les moyens de se protéger au mieux. Selon la FCBTP, les prix des produits acier ont flambé de 30 à 40 %. C’est également le cas pour le cuivre, le zinc ou encore l’aluminium qui enregistrent des hausses de l’ordre de 10 à 15 %. La filière de construction bois risque en particulier de connaître de sérieuses turbulences, comme cela a déjà été le cas en métropole, faute d’approvisionnement en matière première notamment.