Risque de cessation de paiement pour la Nouvelle-Calédonie

Lors de la validation des comptes administratifs 2022 au Congrès vendredi 30 juin, le gouvernement a fait savoir que la Nouvelle-Calédonie était susceptible de s’acheminer vers une cessation de paiement.

Si ses comptes sont équilibrés, il n’y a plus guère de trésorerie. Le Ruamm, la CLR, les hôpitaux, Enercal : toutes ces structures sont déjà en crise. Depuis trois ans, le territoire assure avec des financements exceptionnels, comme les deux prêts AFD Covid.

Il est désormais surendetté à 210 %, ne peut plus emprunter et dispose de six jours de fonds de roulement, ce qui annonce de graves difficultés. Les institutions doivent travailler de concert à un plan de gestion de trésorerie.

Un nouveau recours exceptionnel à l’aide de l’État et une hausse de la fiscalité sont évoqués. Au mois de mai, le président du gouvernement n’avait pas obtenu l’aide espérée à Paris.