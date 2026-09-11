Richard Werly, éditorialiste : « Nous sommes dans une guerre froide du Pacifique »

La Nouvelle-Calédonie l’a démontré dans l’histoire. Elle est une parfaite base arrière pour le camp occidental face à un agresseur ou une menace asiatique impériale. La Nouvelle-Calédonie a des qualités à faire valoir incontestablement, d’autant qu’elle est dans le Pacifique Sud, dans une zone protégée par les îles du Pacifique Nord. Elle peut véritablement être la zone de base logistique.

Pour l’instant, nous ne sommes pas en temps de guerre. Nous sommes en temps de paix. La pertinence stratégique de la Nouvelle-Calédonie est évidente. Ce qui, en ce moment, est en train de l’affaiblir, ce n’est pas la géographie, ni le rapport de force militaire, c’est simplement cette déconfiture économique et sociale.

Face aux conflits mondiaux, aux préoccupations climatiques ou encore aux difficultés économiques majeures, l’outre-mer, donc

la Nouvelle-Calédonie, pèse-t-il vraiment aux yeux de l’État ?

Je suis correspondant à Paris d’un média étranger, en l’occurrence, suisse. Je suis membre de l’association de la presse présidentielle, mais aussi de plusieurs cénacles de correspondants, par exemple EuroPresse qui regroupe les journalistes européens en poste à Paris. Si je me réfère à ces instances, je constate qu’on n’y parle jamais des territoires d’outre-mer. C’est quand même un indice. Si tout le monde le vivait comme un défi stratégique pour la France, on en parlerait davantage.

Je pense qu’en ce moment, les territoires d’outre-mer souffrent de deux choses. D’abord, leur mauvaise réputation économique et sociale. Ils souffrent d’une mauvaise image, d’une image de dégradation, mais qui est largement liée à l’incapacité de la France à gérer ses territoires à distance ou, en tout cas, aux difficultés rencontrées par la France.

Ensuite, nous sommes dans une phase de recroquevillement généralisé. Tout le monde se regarde le nombril. Aujourd’hui, la classe politique française n’est plus – ça m’inquiète – au long cours. Regardez les responsables politiques français, il n’y en a pas qui ont blanchi sous le harnais de l’international. Ils font des voyages dans le cadre de leur mission ministérielle, mais c’est autre chose. Je trouve que l’on a perdu, en France, cette connaissance de l’international et par ricochet, de l’outre-mer.

Propos recueillis par Yann Mainguet