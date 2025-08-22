Rhétorique : les mots indépendantistes changent

Le ton s’est incontestablement durci. Dans le projet d’accord de Bougival, « le peuple kanak est effacé au profit d’un peuple calédonien qui n’existe pas politiquement et juridiquement et qui n’existera jamais » a indiqué Christian Tein, président du FLNKS, dans un courrier lu au 45e congrès extraordinaire, samedi 9 août, à la tribu de la Conception, au Mont-Dore.

Cette rhétorique tranchante et axée sur l’indépendance kanak n’est pas surprenante dans la bouche des nouvelles et petites composantes du Front. Louis Kotra Uregei, fondateur de l’USTKE et du Parti travailliste, structures désormais dans l’enceinte de la coalition, s’était, par exemple, positionné contre l’accord de Nouméa et avait encouragé à ne pas participer au référendum de 2018. Les syndicats et formations politiques, au nombre de sept, arrivés il y a un an sous la bannière du FLNKS, doivent, en outre, se faire une place sur une ligne dure, notamment en vue de la composition des listes pour les prochaines élections provinciales.

Cette tonalité est, en revanche, beaucoup plus curieuse du côté de l’Union calédonienne, locomotive du Front de libération. Parce que « la citoyenneté calédonienne est une invention politique qui est dans le droit-fil de l’UC après le compromis sur les questions coloniales issues du boom du nickel » à la fin des années 1960, explique l’historien Ismet Kurtovitch.

Fait étonnant, ce principe de la citoyenneté calédonienne, une revendication de l’UC à l’époque, ensuite inscrite dans l’accord de Nouméa, est aujourd’hui dénoncé par le même parti, mais vanté par les non-indépendantistes. Ainsi « l’Union calédonienne revient à la déclaration d’indépendance kanak de la Conception du 25 juin 1975 » au domicile du député Roch Pidjot avec des jeunes militants nationalistes et élus autonomistes, ajoute l’auteur et conférencier.

Cette initiative politique fut vécue il y a 50 ans comme une réaction à une mutation de la Nouvelle-Calédonie, tant au niveau démographique qu’économique, avec les nombreux projets de construction. Un parallèle peut être fait avec de récentes remarques de Christian Tein.

« NOTRE PEUPLE MINORITAIRE »

« L’ouverture du corps électoral et tous les principes inscrits dans [le] document [de Bougival] visent à rendre notre peuple minoritaire dans la gouvernance du pays et d’enterrer définitivement les revendications légitimes que nous portons », a insisté le président du FLNKS, samedi 9 août, qui précisera sa pensée quatre jours plus tard : « Comment voulez-vous faire peuple, ensemble, et construire un destin commun, si le peuple originel de ce pays est mis sur la touche ? »

Pour le dirigeant du Front, le seul peuple et l’unique nationalité, admis à l’avenir dans l’archipel, seront le peuple de Kanaky et la nationalité kanak formés par celles et ceux qui « d’origines différentes » veulent bâtir « notre nation ensemble dans la paix, la justice et la vérité ». Là encore, l’expression résonne avec le passé. « Dans le préambule du projet de constitution de Kanaky [déposé en 1987], le mot kanak reçoit […] un contenu pluriethnique, je cite : le peuple kanak constitue une communauté nationale et pluriethnique », écrit Ismet Kurtovitch dans l’intervention à un colloque de 2010 intitulée « Les mots de l’histoire ».

Le risque serait toutefois de voir fondre l’identité mélanésienne sous le dôme de cette nationalité kanak ouverte. La volonté de tourner la page se traduit même sur le plan du calendrier des élections provinciales, souhaitées avant le 30 novembre prochain, et non pas en mai ou juin 2026. Et ce, pour connaître la légitimité des responsables politiques, mais aussi déterminer la force des courants indépendantistes, entre les lignes modérées et plus radicales. L’erreur de l’État serait d’écarter trop vite les positions de l’actuel FLNKS au motif de son poids relatif supposé. L’attention doit davantage porter sur la puissance du message et de son effet d’entraînement.