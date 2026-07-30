Revalorisation des salaires minimums

Lors de sa séance hebdomadaire, mercredi 29 juillet, le gouvernement a revalorisé le taux du SMG, salaire minimum garanti, à 1 000,08 francs brut de l’heure, ce qui correspond à 169 014 francs par mois pour 169 heures. Le SMAG, salaire minimum agricole garanti, a quant à lui été valorisé à 850,07 francs bruts, correspondant à 143 662 francs brut par mois, pour 169 heures. Ces mesures sont applicables à compter du 1er août.