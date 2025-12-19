[Rétro] Tourisme : des ambitions après une année noire

L’information circule depuis quelques temps : l’enseigne hôtelière américaine de luxe Marriott quitterait le territoire, en se retirant des trois hôtels partenaires, le Méridien de Nouméa, le Méridien de l’île des Pins (actuellement fermé) et le Sheraton de Deva. Cette information a été confirmée par l’Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie, le 17 décembre, et par plusieurs acteurs économiques et institutionnels de premier plan. La direction de Promosud, actionnaire dans les trois établissements via la Société des hôtels de Nouméa (SHN), a cependant démenti cette information et n’a pas souhaité répondre à nos questions. Pour rappel, les enseignes sont dans le giron de Marriott depuis fin 2016, le groupe ayant racheté Starwood (marques Sheraton, Méridien). Marriott possède plus de 9 600 établissements dans 143 pays et 30 enseignes majeures apportant notoriété et solidité. Cette nouvelle s’ajoute à l’annonce du départ d’Intercontinental du Wadra Bay de Lifou (ouverture prévue le 22 décembre) par la Société de développement et d’investissement des îles Loyauté, en novembre, avec une indemnité de rupture de contrat s’élevant à plus de dix millions de francs. Des discussions similaires seraient en cours pour les hôtels Marriott, avec une possible action en justice, d’où la prudence des commentaires.

AU PLUS BAS DEPUIS TRENTE ANS « Si on n’a pas de chaînes hôtelières, c’est compliqué, explique Philippe Ettwiller, président de l’Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie. Les voyageurs sont fidèles à leurs chaînes, ce qui est crucial pour une destination. Mais on a de très bons hôtels et ils reviendront », veut-il croire. Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’attractivité, souligne la présence d’autres chaînes, comme Hilton et Ramada. La situation est difficile pour les hôteliers. « Seul le Nouvata est plein avec les militaires. Le jour où ils partent, c’est fini », précise Philippe Ettwiller, qui évoque taux de remplissage d’environ 25 à 30 % sachant que la Brousse et les Îles sont « totalement sinistrées » et que leurs hôtels sont dans un état « pitoyable ». Avant la crise, le secteur employait 6 000 personnes, restauration incluse. « Un an après les exactions, la Nouvelle-Calédonie peine à reconquérir une clientèle étrangère qui a déserté le territoire. » Selon l’Institut de la statistique et des études économiques, seulement 12 460 touristes ont visité le territoire au deuxième trimestre après 9 670 au premier. 44 431 ont été comptabilisés entre janvier et octobre et Nouvelle-Calédonie tourisme prévoit une clôture de l’année 2025 autour de 60 000 touristes internationaux, hors croisière, soit une perte de près de la moitié du flux de 2023. Le tourisme par voie aérienne est principalement affinitaire, dominé par la clientèle métropolitaine et des îles du Pacifique (Vanuatu, Wallis-et- Futuna, Polynésie française). La fréquentation atteint son niveau le plus bas depuis trente ans, hors période Covid-19.