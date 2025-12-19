[Rétro] Politique : Sorties et recompositions dans la sphère politique

La montée en puissance de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) contre le projet de dégel du corps électoral provincial, puis les répercussions des émeutes et les divergences de fond sur l’accord de Bougival ont redessiné le camp indépendantiste. La signature d’une charte au 46e congrès extraordinaire du FLNKS, à Ponérihouen samedi 6 décembre, a scellé l’intégration de cinq composantes : la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique (CNTP), le Mouvement des Océaniens indépendantistes (MOI), la Dynamik unitaire Sud (DUS), le Parti travailliste (PT), et la Dynamique autochtone (DA).

Ces formations, aperçues sur le terrain fin 2023 et début 2024 lors du combat contre la volonté de réforme constitutionnelle portée par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, s’inscrivent sur une ligne politique sans concession : la pleine souveraineté à travers l’accord de Kanaky. Un axe défendu au premier plan par le parti titulaire du leadership, l’Union calédonienne. La sortie officielle de deux entités historiques du Front en novembre, plus modérées, le Parti de libération kanak (Palika) et l’Union progressiste en Mélanésie (UPM), parce qu’en désaccord avec le discours et les méthodes du FLNKS nouveau format, marque une rupture dans la stratégie.

L’UC et ses alliés militent pour une indépendance à court terme par le dialogue avec l’État. Le Palika et l’UPM comptent sur la dynamique électorale pour atteindre une souveraineté en partenariat avec la France.