[Rétro] Société : La précarité se creuse

Par ricochet, la société Saint-Vincent-de-Paul a augmenté de « 30 à 35 % » sa distribution de bons alimentaires en 2025. « Ce sont principalement des retraités, des personnes à petits budgets et des demandeurs d’emploi », précise sa présidente, Elisabeth Gau. Cette année, l’association a créé une épicerie ambulante, afin de se rapprocher des personnes dans l’incapacité de payer les transports en commun. « Il y en a beaucoup qui ne peuvent même pas venir jusqu’à nous. Les gens n’ont plus d’argent, c’est dramatique ».

DE PLUS EN PLUS DE SDF

Cette précarité s’est aussi traduite par une augmentation des vacances et impayés de logements sociaux. En septembre, plus de 5 700 familles étaient suivies par la SIC pour impayés, dont 18 % en impayés lourds (soit plus de quatre mois de loyer). En parallèle, le bailleur social a procédé, entre janvier et septembre 2025, à 21 expulsions. La majorité des locataires quittent leur habitation avant d’être expulsés.