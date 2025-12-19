[Rétro] Politique : Deva vs Bougival

La voie fragile du « destin commun », tel que souhaité par l’accord de Nouméa, s’est éloignée, balayée par le traumatisme des émeutes du 13 mai 2024 et la violence des discours de personnalités retrouvées des deux côtés de la table. Le choc des trois consultations d’autodétermination entre 2018 et 2021 et la contestation du dernier scrutin par les indépendantistes, avaient déjà malmené le dialogue. Désormais à terre, il fallait le rétablir. La confusion sur le terrain politique s’est, en fait, épaissie.

À l’aube d’un enchaînement d’élections capitales dans le rapport de force, les municipales en mars et les provinciales fin juin au plus tard, le risque d’une surenchère sans solution à la tribune est quasi inévitable. D’où une convocation des responsables politiques par le président de la République, Emmanuel Macron, vendredi 16 janvier à Paris pour une énième phase de discussion. Avec la crainte, là encore, que la perspective des votes, voire le début de campagne électorale pour certains, ne figent les positions, la peur de décevoir l’électorat étant plus forte.

Le Premier ministre de l’époque, François Bayrou, avait pourtant voulu, à la veille de Noël 2024, aligner les bonnes étoiles, avec la nomination de Manuel Valls au ministère des Outre-mer. L’ancien socialiste, placé au troisième rang protocolaire dans le gouvernement, est un fin connaisseur des équilibres politiques calédoniens, inscrit dans les pas de Michel Rocard et Lionel Jospin, négociateurs des accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa. Son investissement, marqué par quatre déplacements sur le Caillou en huit mois, est tombé dans une bipolarisation renforcée, une marmite de dogmes.

Jeudi 8 mai, après trois jours de conclave à Deva, Bourail, Les Loyalistes et le Rassemblement rejettent le projet « fondé sur une souveraineté avec la France » et présenté par Manuel Valls, ces non-indépendantistes voyant là « une indépendance-association ». Leur contre-proposition basée sur le fédéralisme au sein de la République française, est, elle, qualifiée de « partition » du territoire, voire d’« apartheid » par des élus. Retour donc aux palabres.