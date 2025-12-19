[Rétro] Finances : « Un combat permanent » avec l’État

DNC : Les recettes fiscales de la Nouvelle- Calédonie ont été au plus bas cette année. Pourquoi une telle débâcle ?

Christopher Gygès : L’assiette de répartition s’est effondrée de 17 milliards par rapport à 2023. 55 milliards de recettes ont été perdues. Cela correspond à la baisse de 13 % de notre PIB, due à plusieurs facteurs : la destruction d’entreprises, plus de 10 000 emplois perdus et l’effondrement de la consommation. Cette situation a provoqué la chute de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe générale sur la consommation (TGC).

2025 n’est-elle pas l’année du bras de fer constant pour obtenir des fonds ?

Oui, ça a été un combat permanent. Les discussions ont été complexes, car les visions divergeaient : l’État nous demandait à la fois des efforts et une augmentation des recettes fiscales, alors que le contexte économique ne s’y prêtait pas. La Nouvelle-Calédonie a trouvé près de 70 milliards de francs depuis 2023, entre la baisse des dépenses, les hausses de recettes, l’augmentation des tarifs de l’électricité (plus de six milliards de francs portés par les consommateurs).

Je me suis engagé pour défendre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Après le troisième référendum, le président de la République a affirmé que la France était plus belle parce qu’elle a choisi d’y rester. Alors quand on a, par exemple, Emmanuel Moulin (NDLR : inspecteur général des finances, désormais secrétaire général de la Présidence) qui nous dit que la France n’a pas à financer les compétences qui ne sont pas les siennes, alors qu’ils n’ont pas assuré l’ordre public durant les émeutes, ce sont des mots difficiles.