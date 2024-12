[RÉTRO 2024] Élections législatives, nouvelle présidence au Congrès et fermeture de KNS

Au second tour des législatives, le loyaliste Nicolas Metzdorf et l’indépendantiste Emmanuel Tjibaou deviennent les nouveaux députés de la Nouvelle-Calédonie. Le premier ‒ désormais dans la première circonscription ‒ est réélu par 52,41 % des voix face à Omayra Naisseline. Le second l’emporte avec 57,44 % des suffrages face à Alcide Ponga, pour la deuxième circonscription. Après une addition simple des bulletins, les indépendantistes obtiennent 83 123 voix, contre 72 897 pour les loyalistes. Soit une différence notable d’un peu plus de 10 000 suffrages. Au niveau national, le Nouveau Front populaire (NFP) ‒ qui a bénéficié des reports de voix ‒ devient la première force de l’Assemblée nationale, avec 182 députés sur 577.

29 août – L’Éveil océanien prend la présidence du Congrès

Après huit mandats occupés à ce poste, Roch Wamytan perd la présidence du Congrès au profit de Veylma Falaeo, de l’Éveil océanien. Celle-ci bénéficie du retrait des candidatures de Naïa Wateou (portée par Les Loyalistes et Le Rassemblement) et de Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble) au second tour. Elle devient ainsi la première femme élue à la tête de cette institution.

31 août – KNS ferme ses portes

Faute d’un repreneur des parts de Glencore, l’usine Koniambo Nickel passe d’une veille chaude à froide, entraînant le licenciement de 1 200 salariés et l’arrêt de toutes les installations jusqu’à fin octobre. En parallèle, le site industriel de Prony Resources, dans le sud, est toujours à l’arrêt, et certaines mines ‒ comme celles de Thio et de Kouaoua ‒ sont fermées.

24 septembre – Les chefferies, désormais souveraines

Le conseil national des grands chefs, Inaat ne kanaky, présidé par Hippolyte Sinewami-Htamumu, prononce la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies, à La Roche, à Maré. Un événement actant officiellement la scission avec le réseau du Sénat coutumier et ayant pour but d’« interpeller l’État de tutelle et les institutions calédoniennes » en créant « notre propre modèle adapté aux réalités que l’on vit sur terres coutumières ». Quelques jours plus tard, la structure sera en déplacement à New York, pour une prise de parole devant le comité spécial de la décolonisation des Nations unies.