[RETRO 2024] Un début d’année marqué par des difficultés pour KNS et la Sudîles

Jacques Lalié, président de la province des Loyauté, annonce sur NC La 1ère s’être rappro- ché de partenaires privés pour assurer la desserte des îles. La consternation pour les 57 salariés de SudÎles, exploitante du Betico 2, qui multiplient les grèves après l’annonce. De son côté, la Compagnie maritime des îles (CMI) présente son projet ferry mixte fret et passagers Havannah II, en réflexion depuis cinq ans.

Le gouvernement peine, quant à lui, à mettre en place un syndicat mixte chargé d’appliquer un schéma territorial. Quelques mois plus tard, la condamnation du président de la province des Îles pourrait changer la donne. La SudÎles souhaite prendre son autonomie vis-à-vis des institutions et surtout aimerait remplacer un Betico 2 vieillissant et coûteux. En raison de l’augmentation des coûts du carburant et de la maintenance, ainsi que de la baisse d’activité à la suite des émeutes, l’entreprise se voit contrainte de réviser ses tarifs le 1er janvier 2025.

12 février – Glencore annonce son retrait de KNS

Actionnaire de Koniambo Nickel à hauteur de 49 % et financeur à 98 %, Glencore avait prévenu à la fin du mois de septembre 2023 qu’il ne financerait plus seul les opérations de l’usine du Nord. Le 12 février, la fuite d’un communiqué interne rédigé par le président Neil Meadows confirme la mise en sommeil du site et la cession des parts du géant suisse du négoce des matières premières.

Un compte à rebours de six mois est lancé pour trouver un repreneur. Une période de transition s’ouvre, durant laquelle une mise en sommeil « à chaud » est prévue. Les installations sont alimentées en énergie, et l’emploi de tous les salariés locaux de KNS est maintenu.

21-23 février – Une nouvelle prison à l’horizon

À l’occasion d’une visite en Nouvelle-Calédonie, Éric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice, a découvert le site du futur centre pénitentiaire au bord de la baie de Koutio-Kouéta, à Ducos. D’un coût de 60 milliards de francs, l’établissement aura une capacité de 600 places. La livraison serait attendue en 2032 maximum. « Il y a dans le Camp-Est des conditions de détention dont je dis sans détour qu’elles sont indignes, a déclaré le ministre. Nous devons y remédier. » En octobre, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’État pour des délais d’exécution particulièrement longs pour des mesures urgentes pour les droits des détenus du Camp-Est.