[RETRO 2024] Réflexions sur l’avenir du nickel et dégel du corps électoral

Issu des accords de Matignon-Oudinot, inauguré à la veille de l’accord de Nouméa, transféré en 2012 à la Nouvelle-Calédonie, le centre culturel doit faire face à des travaux hors normes pour rénover les cases imaginées par Renzo Piano. Financé par l’État et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des contrats de développement, le premier chantier de réhabilitation commence par la case Vinimoï, la première érigée il y a 25 ans. À terme, au rythme des fonds dégagés, il s’agira de nettoyer la totalité des 10 cases.

3 avril – Le pacte nickel enterré

Avancé en novembre 2023 par le ministre de l’Économie et des Finances, le pacte sur le nickel est censé redresser la filière métallurgique. Mais l’État conditionne le sauvetage des trois usines à des engagements des différentes parties prenantes (industriels, Nouvelle- Calédonie et provinces), avec notamment l’augmentation de l’export de minerai brut. Bruno Le Maire donne pour date butoir le 31 mars. Sous condition de signature du pacte, le 1er mars, l’État a accordé à l’usine du Sud un prêt de 140 millions d’euros (16,7 milliards de francs). Le 3 avril, alors que les élus du Congrès sont réunis pour approuver ou non ce document, les groupes Calédonie ensemble, UNI, UC-FLNKS et Éveil océanien déposent une motion préjudicielle. Le 18 avril, ces mêmes groupes votent la création d’une commission spéciale pour retravailler ce pacte. Le 13 mai et la chute du gouvernement Attal enterrent définitivement ce projet.

13 avril – Pro et anti dégel manifestent à Nouméa

Après l’adoption au Sénat le 2 avril du projet de loi constitutionnelle, les partisans et les opposants au dégel du corps électoral provincial ont exprimé massivement leur opinion dans les rues de Nouméa.

À l’appel des dirigeants Loyalistes et Rassemblement-LR, les Calédoniens favorables au dégel se sont réunis à Port-Moselle, avant une marche sur l’avenue de la Victoire. Soutenus par le FLNKS, les militants indépendantistes, opposés au projet, ont organisé un sit-in sur la place de la Paix. Un face-à-face au même moment, à quelques rues d’écart. Les premiers revendiquent 35 000 participants. Les seconds, 40 000. Environ 20 000 dans chacune des deux manifestations pacifiques, affirment les forces de l’ordre le jour même.