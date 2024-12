[RETRO 2024] Plan PS2R, mission parlementaire et adoption de la DM6

11 octobre – Le centre minier de Thio est mis en sommeil

La SLN annonce la mise en sommeil des sites de Thio, « du fait de l’empêchement absolu et durable d’y accéder et d’exploiter les mines ». Depuis l’éclatement des émeutes le 13 mai, des pillages, dégradations, incendies d’ateliers, de bureaux administratifs, du convoyeur de chargement en bord de mer et de pelles, chargeuses et chaloupes y ont été commis. Au total, le montant du réaménagement s’élèverait à cinq milliards de francs. Les 230 salariés percevront le chômage partiel jusqu’au 13 novembre, avant une rupture des contrats de travail et l’accès au dispositif de chômage total exactions sur une durée de neuf mois.

17 octobre – Le PS2R est présenté au public

Le gouvernement Mapou tient une conférence consacrée au plan S2R (sauvegarde, refondation et reconstruction) au centre culturel Tjibaou, en présence du ministre des Outre-mer. Dans la salle, des acteurs du monde économique, politique et syndical sont présents. Basé sur quatre piliers (économie, social, sociétal et institutionnel), ce plan porte comme priorité « absolue » de « répondre aux urgences » sur la fin de l’année 2024 et en 2025, « tout en engageant une démarche de refonte des modèles ». Il sera également régulièrement présenté comme un complément du plan quinquennal de reconstruction (2024-2029) porté par Calédonie ensemble et voté au Congrès, prévoyant le versement, par l’État, de 500 milliards de francs, jusqu’en 2029.

11 novembre – La mission parlementaire sur le territoire

Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, sont en visite sur le territoire pour une « mission de dialogue et de concertation », jusqu’au 13 novembre. Objectif de ce séjour : poser les bases d’une reprise des discussions sur l’avenir institutionnel. C’est dans ce cadre que sera proposée à la réflexion la notion de « souveraineté partagée ». Cela, dans le but de faire passer « les visions antagonistes d’une confrontation stérile à une conjugaison vertueuse ».

12 décembre – La DM6 est adoptée

La décision modificative n°6 du budget est adoptée par les élus du Congrès, à l’issue de longues heures de discussion. Celle-ci prévoit le versement de 27 milliards de francs par l’État ‒ sous la forme d’avance remboursable ‒ en contrepartie de réformes de la TGC et de la CCS. Une aide devant « permettre aux institutions d’assumer leurs missions jusqu’à fin 2024 et durant les mois de janvier et février selon leur situation ».

