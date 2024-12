[RETRO 2024] Deux années en une seule

« Insurrection », « émeutes », « révolte », « crise », « événements »… Chaque sensibilité nomme différemment le déferlement de violences qui s’est abattu sur Nouméa et au-delà. Le bilan est éloquent. 14 morts et des centaines de blessés. Plus de 2 100 entreprises détruites ou affectées. Plus de 262 milliards de francs de dégâts, selon le haut-commissariat. Le PIB en chute de 15 %. 9 000 salariés privés d’emploi et 16 700 personnes au chômage partiel, selon l’Isee en octobre. La CCAT est accusée d’avoir fomenté les émeutes. Et dans ce marasme, l’usine du Nord éteint ses fours fin août, espérant un nouveau repreneur, tout comme Prony Resources.

Les urgences d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. La Nouvelle- Calédonie doit déconstruire puis rebâtir et lutter contre une précarité grandissante avec des finances publiques en chute libre. Le gouvernement Mapou propose un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, le PS2R. Le Congrès vote, quant à lui, un plan quinquennal. Les deux projets se veulent complémentaires, mais les frictions montent entre les deux institutions. Politiquement aussi, le 13 mai a créé une fracture. Le Congrès a changé de présidence ainsi que l’Union calédonienne et le FLNKS. La secousse a porté jusqu’au Front de libération nationale kanak avec le retrait du Palika et de l’UPM, deux partenaires historiques. Le retour au dialogue pour décider l’avenir institutionnel devient d’autant plus nécessaire. Mais il est fragile. Car à l’instabilité calédonienne s’est ajouté le désordre politique national avec la dissolution de l’Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier. Autant d’obstacles pour l’obtention d’aides, vitales pour la Nouvelle-Calédonie. La deuxième moitié de 2024 marque d’ores et déjà de son sceau l’année à venir. F.D.