ILS NOUS ONT QUITTÉS

L’enfant de la Vallée-du-Tir, né en 1931, est décédé mercredi 7 juin, à 90 ans. Jean Lèques a signé les Accords, présidé l’Assemblée territoriale et le 1er gouvernement en 1999 et, surtout, été le maire de Nouméa de 1986 à 2014. « Fifils » a également été membre du Comité des sages. Un homme rassembleur et de conviction.

Figure indépendantiste, Déwé Gorodey est partie le 14 août, à 73 ans. Originaire de Ponérihouen, son engagement s’inscrit d’abord aux Foulards rouges puis au Palika, qu’elle participe à fonder. Enseignante de français puis professeure à l’UNC, elle œuvre à l’émancipation des femmes. Écrivaine, elle est un pilier de la littérature calédonienne, auteure du premier roman kanak.

Louis Kotra Uregei s’en est allé le 20 octobre, à 71 ans. Le fondateur de l’Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE) et chef d’entreprise a également été élu de la province des Îles et du Congrès. LKU a créé le Parti travailliste en 2007, jugeant le FLNKS trop modéré.

Le sculpteur Jean-Philippe Tjibaou est parti début juin, à 48 ans. Ce militant indépendantiste était un artiste dévoué à la diffusion du savoir-faire traditionnel kanak.

La santé malade La pénurie de professionnels s’est aggravée. Certaines spécialités sont davantage touchées : cardiologues, gastro-entérologues, ophtalmologues… Les raisons sont multiples : manque de médecins en Métropole, départs à la retraite, instabilité politique, insécurité, éloignement, des conditions d’exercice qui n’attirent pas, absence d’évolution du statut de praticien hospitalier… En mai, le collectif Santé NC alerte les pouvoirs publics dans une tribune et appelle à la refonte du secteur. Les professionnels expriment leur inquiétude à plusieurs reprises, lors notamment de mouvements de grève. En décembre, le gouvernement propose un projet de loi pour lever les conditions de nationalité à l’embauche de personnels de santé. La province Sud annonce des mesures incitatives, dont le versement de six millions de francs pour un engagement d’au moins trois ans dans les zones ciblées et une participation aux gardes. 2022 a également vu la suppression de l’obligation vaccinale en février et la fin des mesures anti-Covid en juin.

ET AUSSI … Wolbachia se déploie au Mont-Dore et à Dumbéa en janvier et février. Accident tragique au Trou bleu à Yaté, en février. Deux femmes et une fillette sont emportées après un lâcher d’eau du barrage. Réouverture de la RT1 au niveau du col de Katiramona à Païta en mars, un an après l’éboulement lié au passage

de Lucas. Inauguration du GR Nassirah-Ouipoin en avril : 34 km, 2 700 m de dénivelé positif et 3 étapes. Ouverture du don du sang aux homosexuels en mai. Déménagement du gouvernement dans l’immeuble Le Lys rouge, en juillet.

Anne-Claire Pophillat

©E.B.