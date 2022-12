Il cible en particulier « Bouge ton bassin » de PFL qui développe l’approvisionnement des cantines en produits locaux, à La Foa-Bourail, Canala, Lifou et prochainement à Yaté – Mont-Dore, Houaïlou et Maré.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique est le volet qui a le moins avancé. Il faut travailler sur la gestion du risque naturel avec la Direction de la sécurité civile et des risques et les PUD des communes, anticiper au niveau institutionnel les mouvements des premiers réfugiés climatiques (des discussions sont engagées entre Ouvéa et Ponérihouen).

Un programme d’études (Clipssa) entre le service météorologique du gouvernement, l’AFD et l’IRD a en revanche été lancé pour comprendre et anticiper l’évolution du climat dans le Pacifique. Une stratégie d’adaptation pour les cinq prochaines années doit être proposée en 2023 ainsi qu’un projet de délibération déclarant l’urgence climatique et environnementale sur le territoire dans la continuité du vœu du Congrès.

ET AUSSI …

AVRIL : adhésion de la Nouvelle-Calédonie à l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Fin de l’importation des cigarettes électroniques jetables.

MAI : appel à l’État pour que la Nouvelle-Calédonie devienne un laboratoire des sciences océaniques.

OCTOBRE : intégration réglementaire des associations environnementales à la prévention des incendies.

NOVEMBRE : Motion préjudicielle contre la révision du schéma pour la transition énergétique au Congrès qui doit permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70 % d’ici 2035. Création de la filière des déchets des navires hors d’usage en province Sud.

ENTRE AVRIL ET NOVEMBRE : Attribution des subventions du fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions aux communes après un arrêt de plusieurs années.