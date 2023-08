Retour d’un vol pour l’île des Pins ?

Lundi 14 août, le collectif des usagers de Kunié a annoncé dans un communiqué permettre un vol par jour à partir de jeudi, sous réserve de l’aménagement des horaires et des vols pour l’île des Pins et de la suppression des nouveaux tarifs du fret par la compagnie. Sans retour d’Air Calédonie lundi 21 août, le blocage reprendra dès le mardi. Une réunion doit se tenir jeudi 24 août avec la province Sud, la grande chefferie et le gouvernement, qui a annoncé qu’il s’y rendrait uniquement si les vols reprenaient. Samedi et mardi derniers, le Betico a ramené les personnes bloquées sur l’île à Nouméa. L’aéroport de Moué est paralysé depuis lundi 7 août.