Les navettes gratuites obligatoires ont repris du service le week-end dernier au parc provincial de la Dumbéa et au trou des Nurses à partir du parc Fayard. Le dispositif, lancé par la commune en 2019, permet de réguler l’accès à ces sites, très fréquentés (plus de 600 usagers des navettes samedi et dimanche), et d’en réguler les usages.

Celles-ci sont en service de 6 h 30 à 17 h 30 toutes les demi-heures, tous les jours de la semaine jusqu’à la rentrée des classes, le 14 février, puis après la rentrée, uniquement les week-ends. S’il est possible d’embarquer des glacières et des vélos à bord des véhicules, les chiens sont interdits.

Le stationnement sauvage sur la route de Koé, du trou des Nurses et de la boucle Fayard est verbalisé.