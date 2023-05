Retour de la nuit des musées

Jusqu’au 27 mai, des visites nocturnes sont programmées dans les musées. L’événement commence au site historique de l’île Nou avec les vestiges du bagne, vendredi 5 mai. L’aventure se poursuit au musée maritime vendredi 5 et samedi 6 mai, au Médipôle de Dumbéa jeudi 11 mai, ainsi qu’au parc provincial zoologique et forestier vendredi 12 et samedi 13 mai. Au programme également : le musée de Bourail, le musée de la mine de Thio, le centre culturel Tjibaou, le musée de la ville de Nouméa.