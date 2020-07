Alors que l’épidémie de Covid-19 poursuit sa course dans le monde, le gouvernement local a décidé de prolonger la suspension des vols réguliers internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 24 octobre. Seuls les vols programmés pour et depuis la Métropole et Sydney seront opérés jusqu’à cette date. Le plan de rapatriement arrivera à son terme au 1er août et les vols s’organiseront alors, selon un dispositif simplifié. La commercialisation des billets sera gérée par Air France et Aircalin et leurs points de vente habituels. La quarantaine obligatoire à l’arrivée est maintenue. Celle-ci restera à la charge logistique et financière du gouvernement et de son PCO, poste de commandement opérationnel. Le flux des passagers entrants sera conditionné par les places en quatorzaine, réduites de 600 à 300. Les tests de dépistage à l’issue de cet isolement sont également maintenus. Les passagers rejoignant le territoire devront présenter un test négatif, réalisé moins de 72 heures avant le vol, et présenter une attestation sur l’honneur. Dans le sens inverse, vers Paris, il faudra uniquement une attestation. Il y aura a priori trois vols hebdomadaires vers Paris via Tokyo et un vol sur le trajet Paris- Tokyo-Nouméa voire plus en fonction des capacités hôtelières. Il y aura une rotation toutes les deux semaines en provenance et à destination de Sydney.