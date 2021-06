Cet isolement de sept jours, au lieu de quatorze, jusqu’ici destiné aux personnes ayant reçu deux doses de Pfizer ou Moderna est désormais ouvert tous ceux ayant reçu une seule dose de ces vaccins ARN et « qui peuvent fournir la preuve d’une infection ancienne au Covid-19 » ainsi qu’aux personnes ayant reçu « une dose du vaccin AstraZeneca, complétée par une dose de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) ». À son arrivée en Nouvelle- Calédonie, le voyageur devra, quoi qu’il en soit, fournir le résultat d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il sera ensuite soumis à un test sérologique à son arrivée en quarantaine pour voir s’il pourra suivre ce protocole et à un autre test PCR à sept jours.

Les autorités poursuivent surtout la campagne de vaccination dont la réussite conditionnera, disent-elles, la réouverture de nos frontières. Nous n’avons pas été intégrés à la levée des motifs impérieux pour voyager vers l’Hexagone, une mesure qui concerne, depuis le 9 juin, les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon (personnes vaccinées et non vaccinées), La Réunion, Mayotte et la Polynésie française (personnes vaccinées). La règle des motifs impérieux demeure pour tous en Guyane, en raison de la situation épidémiologique qui reste à un niveau préoccupant. Mais également en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna pour des raisons qui sont opposées : parce que nous sommes Covid-Free et pas suffisamment immunisés, indique le gouvernement.

Les Calédoniens pourront se voir délivrer ce pass auprès d’un guichet unique, qui reste à préciser. Le document présentera un QR code et sera émis, dans un premier temps, sous format papier et, au mois d’août, au format numérique. Il attestera du statut vaccinal, d’un test PCR négatif au Covid-19 ou de la guérison de la maladie. Le fichier informatique regroupant ces informations sera soumis à la réglementation générale sur la protection des données (RGPD). En attendant sa mise en œuvre, les Calédoniens en Métropole peuvent bénéficier d’un pass sanitaire en réalisant un test PCR ou antigénique sur place.

La barre des 100 000 injections a été franchie et un peu plus de 20 % de la population aurait reçu les deux doses. Selon le gouvernement, il s’agit à présent de toucher un autre public, qui n’est pas forcément sensibilisé par les messages de prévention et ne voit pas l’intérêt de la vaccination dans la mesure où le Covid ne sévit pas en Nouvelle-Calédonie.

C’est pourquoi les campagnes de proximité se multiplient. On verra ainsi, vendredi, une journée de vaccination à Boulari ou encore le premier vaccinodrome de Nouméa, le samedi 26 juin, accessible aux plus de 12 ans avec ou sans rendez-vous. L’opération sera renouvelée le 17 juillet pour les deuxièmes injections. Mardi prochain, 22 juin, et le 12 juillet, une action est aussi programmée à l’usine du Sud pour les premières injections (5 août pour les secondes).

Si la vaccination n’est pas obligatoire, il s’agit pour les autorités de faire comprendre que le territoire ne pourra pas fonctionner éternellement en vase clos et que la population, qui n’est pas naturellement immunisée contre la maladie, doit se protéger.