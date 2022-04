Emmanuel Macron – Marine Le Pen. Le 24 avril, les Français vont devoir départager les deux candidats issus du premier tour de l’élection présidentielle. Pour la troisième fois en 20 ans, l’extrême droite sera présente au second tour et cumule à chaque fois un score plus élevé. Le président de la République n’a pas endigué la montée des extrêmes. L’écart entre les candidats n’a jamais été aussi serré, l’abstention se maintient à des niveaux très élevés.

Une majorité de Français n’est plus en phase avec nos représentants politiques. Elle subit la baisse du pouvoir d’achat, s’inquiète de la guerre en Europe, de ce que donnera l’attentisme mondial en matière de climat. Mais Emmanuel Macron devra prouver durant l’entre-deux-tours que nous ne gagnerons rien dans une France dirigée par l’extrême droite. En Nouvelle-Calédonie, le président candidat a été soutenu par une large majorité, reléguant les Républicains en bas de l’échelle.

À gauche, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon remplace le Parti socialiste, qui avait un lien historique avec le FLNKS. Mais les lignes de fractures dans l’électorat demeurent. L’abstention est énorme, signe que cette élection intéresse peu les Calédoniens.

Nos élus locaux ont aussi leur part d’histoires. Les non-indépendantistes ont déjà un pied dans les législatives. L’union, prônée il y a encore quelques jours au Congrès, a fini par voler en éclats. Et du côté des indépendantistes, le torchon brûle avec l’Éveil océanien. Mais les Calédoniens, comme tous les Français, ont d’autres problèmes. Comme celui de finir les fins de mois, la vie se faisant de plus en plus chère.