Conformément à la décision des autorités en faveur de la reprise des vols le 2 avril, la compagnie Air Calédonie s’est mise en ordre de marche avec un protocole sanitaire prévoyant la distanciation physique, le port du masque et la distribution de gel hydroalcoolique. Au terme des discussions avec les autorités coutumières, les rotations devaient reprendre immédiatement pour l’île des Pins et Ouvéa et, à compter du 9 avril, pour Lifou et Maré. Mais lundi, un collectif d’habitants a bloqué l’aérodrome kunié et le vol prévu a été dû être annulé. La compagnie a appelé à la cohérence et demandé la mise en place d’un cadre « formel et coordonné », ajoutant que les règles ne pouvaient différer d’une destination à l’autre et rappelant, au passage, que la situation de la compagnie était « très fragile ». Mardi, les vols vers Kunié ont pu être opérés.