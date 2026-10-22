Reprise des achats de coprah à Ouvéa

La province des îles Loyauté a annoncé, dans un communiqué diffusé le 19 octobre, la reprise des achats de coprah dès le 1er novembre, après la liquidation judiciaire de la société agricole des producteurs d’Ouvéa, confirmée début août. L’activité redémarrera temporairement avec la société PEIN, qui gère déjà des unités de traitement à Maré et Lifou.

La province a sollicité Enercal pour rétablir l’électricité de l’huilerie. De janvier à juin 2026, avant l’arrêt, celle-ci avait acheté 103,7 tonnes de coprah et versé 15,7 millions de francs aux producteurs. Selon la collectivité, l’île compte environ 250 coprahculteurs actifs. Le prix au kilo est passé de 140 à 160 francs entre les deux premiers trimestres, grâce à une hausse de la participation de l’Agence rurale.

Cette reprise est toutefois provisoire puisque la province se donne six mois pour bâtir un modèle économique durable et sécuriser les revenus des producteurs. Les lieux, horaires et conditions d’achat restent à préciser.