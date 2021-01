Le ministre s’est ensuite attardé sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et le possible troisième référendum. Pour lui, pas question de faire machine arrière : « Nous ne pouvons plus repousser : l’Accord de Nouméa arrive à son terme en 2022. Le moment des décisions approche. Dans moins de trois mois, le Congrès pourra décider de déclencher le troisième et dernier référendum. » C’est en ce sens que le ministre a fait une annonce. Il s’est engagé à transmettre aux représentants calédoniens un document inédit et complet sur les implications du oui et du non. « Les questions sont nombreuses et vous méritez de savoir : dans l’hypothèse de l’indépendance. Pourrez-vous conserver la nationalité française ? Quelle sera votre monnaie ? Quel serait le modèle économique ? Le modèle fiscal ? Qui remplacera les gendarmes ? Qui rendra les décisions de justice ? Quels seront les droits des minorités, les droits des femmes, les droits des homosexuels ? Avec quels pays de la zone formerez-vous des alliances ? Dans quels pays pourrez-vous étudier demain ? Est-ce que le droit de vote sera ouvert à ceux qui en sont aujourd’hui exclus ? »

Et si la Nouvelle-Calédonie choisit de rester française, « Est-ce qu’il sera possible de choisir l’indépendance dans quelques années ? Qu’est-ce qui doit changer par rapport à aujourd’hui, dans le partage des compétences, dans le partage des richesses ? Que pouvons-nous faire de mieux pour le rééquilibrage ? Pour sauver l’industrie du nickel ? Qu’est-ce que la France peut apporter à la Nouvelle-Calédonie dans cette zone du Pacifique où les tensions montent ? », a-t-il mentionné. Nationalité, monnaie, droits, justice, sécurité, économie, représentativité : tout sera détaillé dans ce document auquel les partis politiques seront appelés à réagir formellement, histoire de ne pas ensuite reprocher à l’État une quelconque manipulation.