Reprise de PRNC : la balle dans le camp de l’État

Les salariés, inquiets, se demandent si le tunnel du processus de reprise est encore long. Diffusé sur la place en fin de semaine passée, un courrier de la présidente de la province Sud, Sonia Backès, à l’attention du président de la République, Emmanuel Macron, qui lui-même fait suite à une lettre du consortium New Battery Metals (NBM) adressée au Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) chargé de la négociation, a jeté un froid.

NBM, un fonds d’investissement émirati jusqu’alors repreneur potentiel en vue, a annoncé son renoncement à présenter une nouvelle offre de reprise de Prony Resources New Caledonia dans les conditions actuelles. « Deux obstacles à la poursuite de son engagement » sont listés, selon la Maison bleue. Le premier a trait à l’envol du prix du soufre dû à la guerre au Moyen-Orient. L’usine du Sud en consomme dix tonnes pour la production d’une tonne de nickel.

Or le tarif du soufre a été multiplié par quatre en raison du conflit, sans compter le doublement du coût du carburant diesel mais aussi la baisse du cours du métal depuis le début de l’année. Autrement dit, NBM a vu sa base de calcul initiale pour établir l’offre de reprise sérieusement chamboulée. L’inflation de cette matière première clé dans le procédé hydrométallurgique pénalise, en outre, la comptabilité de PRNC.

À tel point que la direction de l’usine du Sud a décidé, lors d’un conseil d’administration la semaine dernière, de réduire grandement son activité dans le but d’abaisser la consommation de soufre et ainsi de tenir avec la trésorerie restante jusqu’au début de 2027. « On s’accroche », soufflent des employés.