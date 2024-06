Reprise de la collecte des ordures à domicile

Les émeutes avaient entraîné une suspension de la collecte des déchets, ce qui a soulevé des inquiétudes sur le plan sanitaire.

Lundi 3 juin, la ville a repris le service en porte à porte selon le calendrier habituel par secteur, « sur les axes dégagés et sous réserve d’accessibilité des rues adjacentes ». Les trois déchetteries sont ouvertes de 7 heures à 15 heures à Magenta, au 6e Kilomètre et à Ducos.

Elles retrouvent leur fonctionnement habituel et acceptent à nouveau tous types de déchet : les ordures ménagères en sacs fermés, les encombrants, le verre, carton, plastique, etc. Des bennes de collecte sont placées dans certains quartiers de la capitale comme dans les autres communes de l’agglomération. À Païta, Mont-Dore et Dumbéa, des collectes ponctuelles sont organisées.