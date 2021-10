Le président de la Polynésie française Édouard Fritch a annoncé le report de deux mois (au 23 décembre) de l’application de la sanction associée au non-respect de l’obligation vaccinale, dont l’opposition à la mesure a fait l’objet de nombreuses manifestations. Cette loi concerne les travailleurs en contact avec le public, les soignants et certaines personnes à risques. Édouard Fritch a justifié ce report par l’incompréhension du public de cette loi, le manque d’information et la complexité de son application au sein des entreprises et des administrations. Des simplifications doivent être apportées et de nouvelles concertations menées avec les organismes syndicaux et patronaux.