Réouverture des parcs provinciaux

Après trois mois de fermeture, la province Sud a rouvert cette semaine le parc zoologique et forestier de Nouméa et le parc des Grandes Fougères à Farino pendant les vacances scolaires, du mercredi au dimanche de 9 heures à 16 heures. La réouverture du parc zoologique et forestier était très attendue. Durant cette période, huit animaux ont disparu selon Les Nouvelles Calédoniennes, et 0,5 % des effectifs sont décédés d’après NC La 1ère. À noter aussi en province Sud, la réouverture des Boucles de Tina durant les vacances.