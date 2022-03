Après quatre mois de travaux réalisés dans les temps impartis malgré 40 jours d’intempéries, la RT1 au col de Katiramona a été rouverte à la circulation le vendredi 18 mars sur des voies rétrécies, provisoires et limitées à 50 km/h.

Après le passage de la dépression Lucas, un éboulement s’était produit sur cette zone le 6 février 2021. Une partie du talus d’un terrain appartenant à un propriétaire privé s’était effondrée, bloquant la circulation sur la route territoriale. Le glissement s’était propagé jusqu’à la rivière située à 40 m en contrebas et étendu sur environ 90 m de large et 170 m de long soit une superficie totale de 15 000 m2.

Outre l’obstruction de la circulation, il existait un « risque sérieux de rupture complète de l’ouvrage », rappelle le gouvernement.

Les deux premières tranches de travaux ont pu être réalisées. Les troisième et quatrième tranches (sécurisation du talus aval, nettoyage de la Katiramona, végétalisation, confortement de l’accotement aval, remise en état de la route et des réseaux) doivent débuter au deuxième semestre et s’achever en fin d’année. Le coût total de l’opération est estimé à 700 millions de francs, financés par l’État et la Nouvelle-Calédonie.