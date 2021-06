L’organisation de la campagne de vaccination se diversifie dans l’agglomération alors que 50 000 personnes ont reçu une dose et près de 45 000 les deux. Depuis lundi, le centre de vaccination de la Sécurité civile, à Nouméa, est ouvert à tous, dès 16 ans, sans rendez-vous. Il est situé au sein l’ancien CHT Gaston-Bourret. À partir de ce jeudi, l’offre proposée par la Cafat sera concentrée au Receiving. Le centre du Smit (médecine du travail), à Normandie, se limitera aux injections des secondes doses déjà planifiées. Les autres centres poursuivent leur activité normalement. Des journées de vaccination sont organisées au Mont-Dore et à Païta et, prochainement, à Nouméa (fin juin). À noter que le 28 mai, les tests de dépistage ont montré un nouveau cas positif en isolement. La personne partageait la même chambre d’hôtel qu’un cas détecté le 24 mai.